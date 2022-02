Phá sới bạc thu gần 100 triệu đồng của đối tượng từng giết người

2 đối tượng cầm đầu 2 sới bạc.

Khoảng 15h30 ngày 7/2, tại tiểu khu Nam Giang, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an thị trấn Nông Cống phá Chuyên án 2022V, bắt quả tang 11 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức “3 cây” do đối tượng Nguyễn Đình Vinh (sinh năm 1988, ở xã Tân Thọ, huyện Nông Cống) đứng ra tổ chức, thu giữ tại chỗ 55,6 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.