Phà quân sự hoạt động trở lại thay cầu phao Phong Châu

Chiều 16/10, quân đội vận hành phà quân sự phục vụ người đi bộ và xe 2 bánh tại khu vực vừa "cắt" cầu phao Phong Châu (Phú Thọ). Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, phà quân sự bắt đầu chở người đi bộ và người đi xe 2 bánh qua sông Hồng từ 14h đến 20h ngày 16/10. Các ngày tiếp theo, phà sẽ hoạt động trong khung 6h-20h. Quân đội đưa phà quân sự hoạt động trở lại sau khi buộc phải "cắt" khẩn cấp cầu phao Phong Châu từ sáng 16/10 do Phà quân sự được vận hành trở lại từ chiều 16/10, sau khi cầu phao Phong Châu bị "cắt" khẩn cấp do nước sông dâng cao (Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ). Phà quân sự do Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh vận hành, mỗi chuyến chở được khoảng 50 người và phương tiện. Trong thời gian đóng cầu phao Phong Châu, những người di chuyển bằng ô tô giữa huyện Tam Nông với huyện Lâm Thao, TP Việt Trì sẽ phải đi vòng qua cầu Ngọc Tháp xa hơn 40-50km. Vị trí lối lên, xuống phà quân sự ở địa bàn xã Hương Nộn, huyện Tam Nông tại km75+630 quốc lộ 32 (bên phải tuyến); địa bàn xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao tại km17+735 quốc lộ 32C (bên trái tuyến). Trong lần vận hành trước đó, quân đội yêu cầu 100% người dân phải mặc áo phao và tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết của các lực lượng chức năng. Phà quân sự vận hành ở khu vực lắp đặt cầu phao Phong Châu, cách vị trí cầu bị sập sáng 9/9 vừa qua khoảng 400m.