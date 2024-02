Phá nhiều vụ án từ nguồn tin gọi đến đường dây nóng của Giám đốc Công an TT-Huế

Quá trình tiếp nhận thông tin của người dân, Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế nhanh chóng chỉ đạo tổ giúp việc “đường dây nóng” trực 24/24 tham mưu, phối hợp công an các đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt xác minh, xử lý, giải quyết kịp thời.

Trong đó có 57 thông tin liên quan vụ việc hình sự; 13 tin liên quan bảo đảm giao thông trật tự; 10 tin liên quan ma tuý; 6 tin liên quan môi trường… Nhiều thông tin thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ và nhân dân trong việc chung vai, góp sức, đồng hành cùng lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn tại địa phương.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau gần 1 tháng công bố điện thoại đường dây nóng, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc công an tỉnh này tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi cảm ơn, động viên, thăm hỏi, phản ảnh tính hình liên quan an ninh trật tự.

Điển hình như khi tiếp nhận tin thông qua đường dân nóng của người dân phản ảnh về các đối tương nghi vấn tụ tập đánh bạc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an huyện A Lưới xác lập chuyên án, phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Bá Mẫn (SN 1976, trú tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới) cầm đầu cùng 10 kẻ khác có hành vi đánh bạc, tạm giữ 50 triệu đồng.

Cũng qua đường dây nóng, Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế nhận tin báo của 1 người dân trú tại phường Hương Văn (Thị xã Hương Trà) do sơ hở bị kẻ gian cạy cốp xe lấy mất ba triệu đồng. Tin báo này ngay lập tức được Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an Hương Trà khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ kẻ gây án, thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Không chỉ triệt phá nhiều vụ án liên quan đến an ninh trật tự đảm bảo bình yên cuộc sống nhân dân mà đường dây nóng của Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế còn tiếp nhận, xử lý, giúp đỡ những người dân gặp nạn, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân.