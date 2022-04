Phá nhanh vụ án bộ xương người trong vườn cà phê, làm rõ chân tướng người chồng 'hiền lành'

Làm việc với Cơ quan công an, bà Trần Thị Kim Phượng, mẹ của nạn nhân cho biết, ngày cuối cùng bà gặp con gái là 9/12/2021, khi đó chị Trinh và bà Phượng cùng nhau đi hái cà phê tại xã Xuân Trường, TP Đà Lạt. Từ đó tới nay, gia đình bà Phượng chỉ liên lạc được với chị Trinh qua tin nhắn điện thoại hoặc tin nhắn Facebook. Con rể là Đoàn Thanh Trí cho gia đình nhà ngoại biết từ giữa tháng 12/2021 vợ đã xuống TP Hồ Chí Minh đi làm nhân viên phục vụ cho một quán cà phê, từ đó chưa một lần về thăm nhà, ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Do chỉ liên lạc được với con gái qua tin nhắn điện thoại hoặc tin nhắn Facebook, nhiều lần gọi điện nhưng không có ai nghe máy, đã có lần bà Phượng xuống nhà con gái để tìm hiểu sự việc nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Gia đình bà Phượng cũng không tới Cơ quan công an trình báo sự việc vì tin lời chàng rể rằng con gái đang đi làm ở TP Hồ Chí Minh. Vào dịp Tết cổ truyền 2022 và những ngày nhà bà Phượng có giỗ, Đoàn Thanh Trí vẫn chở hai con lên nhà bà chơi và ở lại qua đêm nên không ai trong gia đình nghi ngờ con gái mình đã gặp chuyện chẳng lành.

Người dân địa phương bàng hoàng khi phát hiện vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm 6/4, lực lượng chức năng đã xác định được Đoàn Thanh Trí có liên quan trực tiếp tới cái chết của chị Trần Thị Kim Trinh. Làm việc với một số người có quan hệ gần gũi với Đoàn Thanh Trí, cơ quan điều tra xác định đối tượng này hiện đang làm việc tại TP Nha Trang. Tới 1h sáng ngày 7/4, được sự động viên của gia đình và lực lượng chức năng, Đoàn Thanh Trí đã trở về địa phương, tới Cơ quan công an đầu thú.

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng là người sớm tiếp cận, vận động đối tượng thành khẩn hợp tác, khai báo đúng sự thật với cơ quan điều tra.

Bước đầu, Đoàn Thanh Trí khai nhận, do cuộc sống vợ chồng Trí có nhiều mâu thuẫn nên thường xuyên xảy ra cảnh cãi vã, to tiếng. Giữa tháng 12/2021, nghi ngờ chị Trần Thị Kim Trinh có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác, đối tượng này nổi máu ghen tuông. Tối 12/12/2021, khi hai con nhỏ đã ngủ say, giữa hai người lại tiếp tục xảy ra cãi vã. Do không kiềm chế được cơn giật trong lúc ghen tuông, Đoàn Thanh Trí dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Trần Thị Kim Trinh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, để che giấu tội ác, đối tượng này kéo xác nạn nhân ra vườn cà phê cách nhà gần 100m, đào hố chôn để phi tang. Xong xuôi, Đoàn Thanh Trí vào nhà dọn dẹp, lau sạch những vết máu ở hiện trường rồi vào giường nằm ngủ cùng hai con. Những ngày sau, nhằm đánh lạc hướng dư luận, Đoàn Thanh Trí tung tin vợ đã đi TP Hồ Chí Minh làm thuê cho một quán cà phê.