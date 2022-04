Pha Lê lần đầu cho chồng cũ lên sóng sau thông báo ly hôn

Động thái mới nhất của Pha Lê cho thấy rõ mối quan hệ tốt đẹp, cách cư xử văn minh giữa cô và chồng cũ người Hàn.

Pha Lê thích thú khi nghe chồng cũ và con gái trò chuyện.

Trước đó, vào sáng 29/3, Pha Lê bất ngờ thông báo đã ly hôn chồng Hàn Quốc. Nhiều khán giả ngỡ ngàng, ngơ ngác vì cả hai chưa từng để lộ dấu hiệu rạn nứt, thường xuyên khoe hình ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội.