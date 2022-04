Phá két sắt khi khám xét AIC Group, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng

Liên quan đến những sai phạm trong vụ án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ngay sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với các đối tượng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Cũng trong tối 29/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét các trụ sở của Tập đoàn AIC Group tại Hà Nội.

Phá két, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng

Tối 29/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã cùng với đại diện VKSND tối cao cùng các đơn vị chức năng đồng loạt khám xét nhiều trụ sở làm việc của tập đoàn AIC Group tại Hà Nội.

Tại trụ sở Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC (Tập đoàn AIC group) ở 181 phố Bà Triệu và 69 Tuệ Tĩnh, nhiều xe biển 80B đỗ phía trước. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT và đơn vị chức năng ập vào phía trong khám xét tòa nhà. Lực lượng CSCĐ được giao nhiệm vụ bảo vệ, đảm bảo ANTT ở phía ngoài và trong khu vực khám xét.