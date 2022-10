Phá hai đường dây làm giả Căn cước công dân gắn chip tại TP.HCM

Căn cước công dân được các đối tượng làm giả.

Giấy tờ, bằng cấp giả được lực lượng chức năng thu giữ.

Ngày 29/9, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thủ Đức tiếp tục triệt phá thêm một đường dây làm giả giấy tờ và bắt giữ Nguyễn Văn Thái (SN 1992, ngụ tỉnh Quảng Nam), Võ Văn Tư (SN 1988, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Văn Triều (SN 1982, ngụ tỉnh Bạc Liêu). Khám xét nơi ở nhóm này, công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu dùng cho việc in ấn cùng nhiều bộ giấy tờ, bằng tốt nghiệp, sổ đỏ và CCCD gắn chip giả.

Công an xác định, Thái và Tư sống cùng ở trọ trên phường Linh Trung, TP Thủ Đức. Biết Tư giỏi về công nghệ, nhận thấy nhiều người có nhu cầu làm giả giấy tờ, đặc biệt là CCCD gắn chíp nên Thái đã bàn với Tư làm giấy tờ giả để kiếm tiền.