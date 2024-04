Phá đường dây vận chuyển 184 bánh heroin từ TP.HCM đi Đài Loan, Trung Quốc

Hiện nay, Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự 3 người để tiếp tục đấu tranh làm rõ vị trí, vai trò, hành vi phạm tội.

Ngoài ra, Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an các địa phương có liên quan khẩn trương truy xét, mở rộng bắt giữ những người khác có liên quan.

Chỉ tính riêng quý I/2024, Công an TP.HCM đã khám phá 813 vụ với 2.019 người phạm tội về ma túy (tăng gần gấp đôi cả về số vụ và số đối tượng bắt giữ so với cùng kỳ); nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã được triệt phá. Công an đã thu giữ 15,63 kg heroin, hơn 64kg cần sa và 249,4kg ma túy tổng hợp, 14 khẩu súng và nhiều vật chứng khác có liên quan.