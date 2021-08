Phá đường dây tổ chức tiêm vắc xin ‘dịch vụ’ để thu lợi

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Kim Dung (SN 1989, ngụ tại quận 4) để điều tra về hành vi “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.



Đối tượng Lê Thị Kim Dung

Công an cho rằng, Dung là một mắt xích trong đường dây tiêm vắc xin “dịch vụ”.



Theo thông tin ban đầu, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.HCM phát hiện một tài khoản Facebook “Kim Zunf” quảng cáo việc cung cấp dịch vụ vắc xin Covid-19 tại địa bàn.



Qua điều tra cho thấy, Dung quảng bá trên mạng xã hội để nhiều người biết đến hoạt động tiêm vắc xin dịch vụ rồi thu tiền, sắp xếp cho những người này đi tiêm. Mới đây, Dung sắp xếp cho hai người dân đến tiêm vắc xin tại một trường mầm non ở quận 11 thì lực lượng công an phục kích bắt giữ.



Qua đấu tranh, Dung khai nhận, có những mối quan hệ nên có thể sắp xếp cho người khác tiêm vắc xin Covid-19. Dung rao thông tin trên mạng xã hội là có tổ chức tiêm vắc xin dịch vụ. Khi khách có nhu cầu liên hệ, Dung lập danh sách, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản rồi sắp xếp họ đến điểm tiêm.



Trung bình mỗi trường hợp Dung lấy 4 triệu đồng/1 liều vắc xin. Công an làm rõ, Dung đã tổ chức cho 21 người tiêm vắc xin “dịch vụ” và đã thu 61 triệu đồng. Những người này không thuộc đối tượng ưu tiên tiên vắc xin theo quy định.



Vụ việc đang được công an điều tra mở rộng vì có liên quan đến những đối tượng khác.