Phá đường dây mua bán súng, đạn, dao kiếm số lượng lớn ở TP.HCM

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM về việc thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Công an TP.HCM chỉ đạo Công an TP Thủ Đức, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an quận Gò Vấp, quận 12 cùng một số đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy quét.

Qua truy xét, Công an TP.HCM tạm giữ các nghi phạm, gồm: Trần Bá Lộc (25 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận 12); Đinh Việt Thái Bảo (30 tuổi, ngụ quận 12 ); Nguyễn Quang Huy (25 tuổi, ngụ quận Gò Vấp); Phan Văn Trí (26 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú quận Gò Vấp).