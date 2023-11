Phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, lừa đảo 10 tỷ đồng

Công an xác định, nhóm Tuấn, Thắm và Tùng đã lập các trang web giả mạo có hình thức, giao diện giống các trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính rồi liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua. Khi bị hại có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân và bị chúng chiếm đoạt...

Công an điều tra, lấy lời khai Nguyễn Thị Thắm. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tùng, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nguyên, Nguyễn Phúc Vinh về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Ai là bị hại của vụ án thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh theo địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, SĐT 069.2628312, để được giải quyết.

TRỌNG TÙNG