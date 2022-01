Phá đường dây môi giới mại dâm 'sugar baby - sugar daddy' gắn mác sinh viên

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đang tạm giữ Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi), Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An (21 tuổi) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Cơ quan chức năng cho biết đầu năm 2022, Công an quận Hà Đông phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện một đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội, theo hình thức sugar baby - sugar daddy.