Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia “khủng”, thu giữ 115 bánh heroin

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng CSGT, Cảnh sát cơ động và một số đơn vị khối An ninh của Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Tuần Giáo, Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Điện Biên phối hợp quyết định phá án.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên và đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chúc mừng Ban chuyên án.