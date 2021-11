Phá đường dây lô đề số tiền giao dịch “khủng” hơn 2.000 tỷ đồng

Lộ diện bà "trùm" “khủng” xuyên quốc gia

Ngày 9-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đánh bạc dưới hình thức với quy mô lớn, bắt giữ 11 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Nguyễn Thùy Linh, bà "trùm" đường dây đánh bạc

Trước đó, đầu tháng 6-2021, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh, trật tự, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn TP.Vinh (Nghệ An) có một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô rất lớn.

Xác minh thu thập thông tin cho thấy, các đối tượng trong đường dây đánh bạc này hoạt động rất tinh vi, kín kẽ. Chúng sử dụng những thiết bị công nghệ hiện đại và nhắn tin qua các ứng dụng có tính bảo mật cao như Facebook, Zalo…