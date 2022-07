Phá đường dây lô đề 400 tỷ và sới đá gà quy mô ''khủng'' ở Nghệ An

6 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bị Công an thị xã Hoàng Mai bắt giữ. (Ảnh: CANA)

Lắp dày đặc hệ thống camera để cảnh giới

Từ đầu năm 2021, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) phát hiện, theo dõi đường dây đánh bạc và xác định các đối tượng cầm đầu đường dây đã thiết lập, hình thành hệ thống "chân rết" ở nhiều địa bàn tại thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và tỉnh Bình Dương, với hơn 20 đối tượng tham gia.

Đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, hoạt động kín kẽ, liên kết chặt chẽ với nhau, có phương thức hoạt động tinh vi với nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội, sử dụng công nghệ cao để hoạt động, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Công an thị xã Hoàng Mai đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh.

Sau quá trình điều tra, đến 18h30 ngày 29/6/2022, Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành đồng loạt bắt 18 đối tượng tại 17 điểm đánh số lô, số đề ở trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.