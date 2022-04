Phá đường dây làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa khởi tố 6 bị can trong đường dây làm giả giấy tờ chiếm đoạt tiền của khách hàng ở ngân hàng do "nữ quái" cầm đầu.

Ngày 19/4, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa khởi tố 6 bị can về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản". 6 người bị khởi tố là Lê Thị Phi Nga (SN 1971, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), có 1 tiền án về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức; Ngô Thị Ngọc Lan (SN 1994, trú tại Hoài Đức, Hà Nội), đang là bị can tại ngoại, bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Trung Kiên (SN 1981, trú tại Tây Hồ, Hà Nội); Trần Quốc Cường (SN 1995, trú tại tỉnh Thái Bình); Trần Thùy Anh (SN 1993, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và Lê Thị Liên Hương (tức Hảo, SN 1972, trú tại Long Biên, Hà Nội). Theo Cục Cảnh sát hình sự, qua quản lý địa bàn, đơn vị này phát hiện băng nhóm tội phạm do Lê Thị Phi Nga chủ mưu, cầm đầu. Nga cùng đồng phạm Lan, Kiên, Cường, Thùy Anh và Hương sử dụng mạng xã hội facebook, zalo lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân, căn cước công dân rồi giả làm người này tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt. Các bị can Lê Thị Phi Nga, Ngô Thị Ngọc Lan và Nguyễn Trung Kiên (từ trái qua). (Ảnh: Công an cung cấp) Căn cứ kết điều tra, ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác minh về việc có 1 người phụ nữ đến phòng giao dịch của 1 ngân hàng ở đường Nguyễn Phong Sắc và yêu cầu rút tiền mặt với số lượng lớn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, giữ, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Lê Thị Phi Nga, Ngô Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thùy Anh, Trần Quốc Cường và Lê Thị Liên Hương. Quảng cáo Cơ quan công an tạm giữ 800 triệu đồng; 19 điện thoại di động các loại; 23 chứng minh nhân dân, căn cước công dân (nghi làm giả); 5 sim điện thoại các loại; 3 thẻ ngân hàng; 2 mẫu dấu công ty; 2 bìa ghi số tài khoản ngân hàng; 1 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ, nhóm của Lê Thị Phi Nga đã thực hiện hơn 10 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng. Nhận được số tiền này, Nga chia cho Thùy Anh, Cường mỗi người 2% trên tổng số tiền chiếm đoạt được, số tiền còn lại chia đều cho Nga, Kiên, Lan và Hảo. Quang Tuyền