Phá đường dây đánh bạc gần 2.100 tỷ đồng trên sàn điện tử, thu giữ 5 xe sang

Chiều 3/6, Bộ Công an cho biết Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an các địa phương Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web SFX Capitals... với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.087 tỷ đồng).

Người cầm đầu đường dây trên là Đào Minh Sáng (sinh năm 1984, trú huyện Hoài Đức, Hà Nội). Đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital.

Quá trình tố tụng, công an triệu tập 32 nghi phạm, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy tính các loại, 5 xe hạng sang (1 xe ô tô Cadillac, 1 xe Range Rover, 1 xe BMW, 1 xe Lexus, 1 xe Mercedes) để phục vụ điều tra.