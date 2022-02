PGS.BS Việt kiều Mỹ Đoàn Đào Viên: tay nghề bác sĩ Việt Nam rất giỏi

- Ông có thể chia sẻ về quá trình Tổ chức Good Samaritan Medical and Dental Ministry (GSMDM) hoạt động tại Việt Nam?

Mùa hè năm 2000, Tổ chức Good Samaritan Medical and Dental Ministry tới Việt Nam lần đầu tiên với 5 thành viên, tình nguyện khám chữa bệnh cho hơn 1.000 người dân khó khăn ở đồng bằng Sông Cửu Long. Mỗi năm, Tổ chức Good Samaritan Medical and Dental Ministry của chúng tôi đến một tỉnh khám chữa bệnh cho bà con, nhưng trong 10 năm vừa qua, Tổ chức Good Samaritan Medical and Dental Ministry chỉ hoạt động tại Cao Bằng. Chúng tôi cố gắng tập trung giúp tỉnh Cao Bằng nâng cao nền y tế và sức khoẻ của người dân nơi đây.

Tổ chức Good Samaritan Medical and Dental Ministry đã hoạt động tại Việt Nam trong 20 năm qua. Chúng tôi hiện nay đã có 40 tình nguyện viên đều là những bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng gốc Việt và Mỹ có bằng đang hành nghề tại Mỹ và các tình nguyện viên giúp việc.

PGS.BS Đoàn Đào Viên cùng với các thành viên Tổ chức phi chính phủ Good Samaritan Medical and Dental Ministry (GSMDM) trong lần về Việt Nam khám chữa bệnh cho người dân.

Trong đợt dịch Covid-19, tổ chức của chúng tôi luôn sẵn sàng chung tay với người dân trong nước. Chúng tôi dùng hệ thống TeleHealth của Mỹ để kết nối với bệnh nhân tại Việt Nam qua mạng internet. Hệ thống này bảo đảm sự riêng tư của bệnh nhân. Những bệnh nhân có điện thoại thông minh chỉ cần ấn vào link là được kết nối với chương trình. Lập hồ sơ bệnh lý xong, bác sĩ sẽ liên lạc và tư vấn rõ ràng cho bệnh nhân. Bác sĩ sẽ cho bệnh nhân tái hẹn trong hai cho đến bốn ngày sau khi khám xong.

Khả năng tư vấn của chúng tôi có thể từ 200-300 bệnh nhân trong mỗi 4 giờ/ ngày. Ngoài ra, chương trình Khám bệnh từ xa không chỉ khám Covid-19 mà còn có thể khám cho các bệnh nhân bị các bệnh khác. Hồ sơ lưu của bệnh nhân sẽ lưu lại để theo dõi về sau.

Ngoài ra, chúng tôi tạo trang web vận động Chính phủ Mỹ hỗ trợ vaccine cho Việt Nam. Tôi mong muốn mọi người hãy vào trang web của chúng tôi để cổ động chính quyền Mỹ cung cấp thêm vaccine cho Việt Nam, mau chóng vượt qua dịch bệnh.

PGS.BS Đoàn Đào Viên.

-Thường xuyên về Việt Nam khám chữa bệnh cho bà con, cảm nhận của ông như thế nào?

Tổ chức Good Samaritan Medical and Dental Ministry tài trợ mổ miễn phí cho các trẻ bị tim bẩm sinh. Chúng tôi sẽ đưa trẻ về các bệnh viện lớn tại Hà Nội, Huế, TP.HCM để phẫu thuật. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1-2 tuần các bệnh nhân được chữa lành, chưa có 1 trẻ nào tử vong. Có thể nói hạ tầng cơ sở y tế tốt, tay nghề bác sĩ Việt Nam giỏi.

Nếu ở Mỹ, một phẫu thuật tim bẩm sinh có chi phí hơn 500.000 USD thì phẫu thuật tim bẩm sinh ở Việt Nam có chi phí rất rẻ. Trong thời gian đầu, chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ tại Việt Nam chỉ mất 700 USD đến giờ thì dao động từ 2.000- 2.500 USD. Đây là những thuận lợi với tổ chức Tổ chức Good Samaritan Medical and Dental Ministry khi hoạt động tại quê hương Việt Nam.

- Ông có thông điệp gì muốn gửi tới người dân Việt Nam?

Các bác sĩ Việt Nam rất giỏi. Trong đại dịch Covid-19 này, người dân Việt Nam hãy tin tưởng vào bác sĩ Việt Nam, tin tưởng vào Sở Y tế, Bộ Y tế và Chính phủ Việt Nam.

-Xin cảm ơn ông!