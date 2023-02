Pfizer: Thử nghiệm thuốc nhỏ mũi trị đau nửa đầu đạt kết quả tích cực

Nghiên cứu này đã được hội đồng chuyên gia thẩm định và được công bố trên tạp chí The Lancet Neurology ngày 16/2.

Trụ sở hãng dược Pfizer ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng Pfizer, thuốc zavegepant của hãng đã chứng tỏ hiệu quả trong điều trị chứng đau nửa đầu cấp tính và có ít tác dụng phụ rõ rệt.

Kết luận được đưa ra sau khi các nhà khoa học tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với 1.405 người, trong đó 50% dùng một liều thuốc nhỏ mũi này và những người còn lại dùng giả dược.

Loại thuốc nhỏ mũi này được đánh giá giúp giảm đau đáng kể 2 giờ sau khi người bệnh bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau nửa đầu.

Theo tạp chí The Lancet, cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 được tiến hành nhằm so sánh hiệu quả, khả năng dung nạp, độ an toàn và thời gian đáp ứng của thuốc zavegepant dạng nhỏ mũi với giả dược trong điều trị chứng đau nửa đầu cấp tính.