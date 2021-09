Peugeot đang bán những mẫu xe nào tại thị trường Việt Nam?

Peugeot 3008

Sang tháng 06/2021, Thaco chính thức giới thiệu tới người tiêu dùng Việt New Peugeot 3008 với 2 phiên bản, gồm AT (Active) và AL (Allure) cùng giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 1.009 và 1.109 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khách mua xe New Peugeot 3008 thời gian đầu sẽ được hưởng mức giá ưu đãi từ chính hãng như sau:

New Peugeot 3008 AT: 989 triệu đồng

New Peugeot 3008 AL: 1.089 triệu đồng

