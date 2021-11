Peugeot 5008 2021 cập bến thị trường Việt Nam: giá từ 1,219 tỷ đồng, trang bị "miên man"

Bước vào không gian cabin, New Peugeot 5008 và 3008 GT sử dụng thiết kế vô lăng D-cut, sử dụng da đột lỗ và bổ sung thanh chrome trên, dưới. Tổng thể nội thất trần xe tối màu, chất liệu ghế Claudia Habana đi cùng ốp Alcantara. Cả hai phiên bản đều được trang bị tính năng sưởi ghế, đặc biệt New Peugeot 5008 GT tích hợp thêm massage ghế trước và nhớ vị trí ghế người lái.

Không dừng lại ở các đặc điểm đặc trưng, phiên bản GT (Grand Tourisme) đột phá hơn trong thiết kế và các trang bị nâng cấp. New Peugeot 5008 và 3008 GT có mâm hợp kim 19-inch phong cách New York. Trang bị kính cửa sổ hai lớp ở hàng ghế trước, kính tối màu cho hàng ghế sau, giúp xe có độ cách âm tối đa và mang đến sự riêng tư cho người sở hữu.

New Peugeot 5008 được trang bị tính năng an toàn bao gồm 6 túi khí, 12 cảm biến xung quanh xe và camera sau 180 độ giả lập 2 bên cùng gói an toàn nâng cao (ADAS) cho người lái như: Hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo giới hạn tốc độ và cảnh báo người lái tập trung. Tất cả sẽ được tối ưu thông tin và hiển thị đầy đủ trên màn hình HUD kỹ thuật số, giúp dòng xe SUV này trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình.

Giá xe Peugeot 5008 và 3008

Bổ sung thêm phiên bản, New Peugeot 3008 đa dạng với 3 tuỳ chọn New Peugeot 3008 GT, New Peugeot AL (Allure) và New Peugeot AT (Active) với 6 lựa chọn màu sắc bao gồm: Đỏ Sensation, Xanh Emerald, Trắng Pearl, Xám Platinum, Đen Nera và Cam Fusion.

Tất cả các dòng xe của Peugeot được áp dụng chính sách bảo hành 05 năm chính hãng. Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 09/11/2021, New Peugeot 5008 và New Peugeot 3008 sẽ chính thức được trưng bày tại hệ thống 47 showroom trên cả nước.