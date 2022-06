Petrovietnam nỗ lực duy trì sản lượng, đóng góp tích cực cho kinh tế

Đến nay, cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine đã vượt quá 100 ngày, trở thành cuộc chiến tranh ủy nhiệm quy mô lớn, làm phân mảnh địa kinh tế - chính trị, dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng, lạm phát tăng mạnh, giá năng lượng, lương thực lên cao. Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang tiến hành đợt tăng lãi suất rộng nhất trong 2 thập kỷ qua, phản ánh xu thế thắt chặt tiền tệ. Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022, các nền kinh tế lớn trên thế giới tăng trưởng chậm hơn rất nhiều so với dự báo.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động do cuộc xung đột Nga - Ukraine, mặc dù các mỏ dầu khí hiện hữu sau thời gian dài khai thác đều có xu hướng suy giảm sản lượng lớn, xong

Trong nước, mặc dù GDP tăng trưởng tích cực nhưng huy động điện, khí vẫn ở mức thấp. Cuộc xung đột Nga - Ukraine tác động khiến giá cước vật tải, nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận hành tăng cao; rủi ro cấm vận, nguy cơ gián đoạn nguồn cung vật tư, thiết bị; các khách hàng, đối tác quốc tế bị ảnh hưởng phải dừng, giãn hoạt động cũng đã và sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Petrovietnam.

Trong bối cảnh đó, với việc theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, thường xuyên cập nhật, đánh giá các xu hướng của thế giới đến hoạt động và sự cố gắng, nỗ lực, chủ động trong toàn Tập đoàn, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022, Petrovietnam vẫn duy trì nhịp độ SXKD ổn định, an toàn, đạt hiệu quả và tăng trưởng cao.

Với sản lượng dầu, xăng dầu, điện, khí…cung cấp cho nền kinh tế, Petrovietnam góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đáng chú ý, trước sự suy giảm sản lượng khai thác ở tất cả các mỏ dầu khí do đã khai thác quá lâu, trong khi hệ số bù trữ lượng không đảm bảo do thời gian qua việc đầu tư phát triển mỏ mới gặp nhiều vướng mắc về cơ chế; các mỏ mới đưa vào khai thác chủ yếu là mỏ nhỏ, cận biên... Petrovietnam đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để duy trì sản lượng khai thác, một mặt góp phần đảm bảo nguồn cung năng lượng cho quốc gia, một mặt tận dụng cơ hội giá dầu tích cực để tăng cường đóng góp cho ngân sách.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kiểm tra hệ thống băng chuyền tại kho than số 1.

Khai thác dầu thô tháng 5 đạt 0,92 triệu tấn, vượt 18% kế hoạch tháng 5, tính chung 5 tháng đạt 4,55 triệu tấn, vượt 22% kế hoạch 5 tháng và bằng 52% kế hoạch năm 2022. Sản lượng khai thác dầu 5 tháng vượt cao so với kế hoạch do đa phần các mỏ khai thác chủ lực đạt hệ số uptime cao; tăng cường công tác quản trị sản lượng khai thác tại các lô/ mỏ chủ lực của toàn Tập đoàn, áp dụng tối đa các giải pháp/biện pháp kỹ thuật gia tăng sản lượng.