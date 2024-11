Pep Guardiola tiết lộ lý do khiến Man City thua sốc Bournemouth

Chuỗi 32 trận bất bại của Man City tại Premier League đã kết thúc sau khi đội chủ sân Etihad để thua Bournemouth với tỷ số 1-2 ở trận đấu diễn ra vào tối 2/11 (giờ Việt Nam). "Các cầu thủ của chúng tôi đã rất nỗ lực, nhưng không đủ để cạnh tranh với đối thủ vào thời điểm đó", HLV Pep Guardiola bày tỏ sau trận thua trên sân nhà của Bournemouth ở vòng 7 Premier League. Thất bại này khiến Man City tụt xuống vị trí thứ hai, kém Liverpool hai điểm khi "Lữ đoàn đỏ" đánh bại Brighton với tỷ số 2-1. Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của The Citizens khi bị Tottenham Hotspur loại ở vòng 4 League Cup vào giữa tuần qua. Nhiều cầu thủ gặp chấn thương được xem là nguyên nhân khiến Man City liên tiếp bại trận. Man City trước đó đã mất các trụ cột như Jack Grealish, Rodri, Oscar Bobb, Ruben Dias và John Stones, ngoài ra Kyle Walker và Kevin de Bruyne cũng chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương. Các bàn thắng của Evanilson và Antoine Semenyo giúp Bournemoith có được chiến thắng đầu tiên trước Man City trong 14 lần đối đầu tại Premier League (Ảnh: Getty). "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi muốn nói với các bạn rằng nếu những cầu thủ này không chấn thương, chúng tôi đã có thể giành chiến thắng, nhưng không ai biết trước được điều gì", Guardiola nói với các phóng viên. "Chúng tôi không thể theo kịp cường độ trận đấu. Tất cả các tình huống bóng dài, Man City đều không thể giành chiến thắng. Và khi bạn không giành được những đường bóng như thế này cho Semenyo và những người khác, các trung vệ, tiền đạo của chúng tôi phải phòng ngự sâu hơn. Man City có những cầu thủ có thể chơi cường độ cao nhưng các cầu thủ khác lại không thể vì họ không đủ thời gian tập luyện do chấn thương. Chúng tôi hiểu rõ điều đó. Chúng tôi đã chơi tốt trước Tottenham nhưng hôm nay chúng tôi không thể xử lý được cường độ mà Bournemouth có và đó là lý do tại sao chúng tôi thua trận", HLV Pep Guardiola nói thêm về nguyên nhân thất bại trước Bournemouth. Man City chấm dứt chuỗi 32 trận bất bại ở Premier League sau trận thua 1-2 trước Bournemouth (Ảnh: Getty). Sau trận thua này, Man City sẽ tiếp tục gặp thử thách lớn khi đối đầu với Sporting Lisbon tại Champions League vào ngày 6/11 tới. Bournemouth có chiến thắng đầu tiên trước Man City trong lịch sử đối đầu ở Premier League, khi The Cherries đã chấm dứt chuỗi 14 trận thua liên tiếp trước đội chủ sân Etihad tại giải đấu, với tổng tỷ số chênh lệch bàn thắng đáng kinh ngạc là 7-45. "Tôi nghĩ rất khó để đánh bại Man City. Bạn phải tận hưởng nó ít nhất là ngày hôm nay. 'Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ về Brentford. Nhưng ngoài kết quả, tôi rất tự hào về màn trình diễn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi rất xứng đáng khi có thể đánh bại họ", HLV Andoni Iraola của Bournemouth cho biết.