'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 3' tập 12: Rona gọi bác sĩ Ha là bố, Joo Dan Tae chết thê thảm

Sau vụ tai nạn vì giằng co với Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) để cứu Bae Rona (Kim Hyun Soo), Ha Yoon Cheol đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, nhưng mọi thứ không suôn sẻ và anh đang ở trong tình trạng nguy hiểm. May mắn thay, dù bị lăn xuống cầu thang nhưng Rona chỉ bị thương nhẹ ở đầu. Trong lúc bác sĩ Ha hôn mê, Rona đã đến bên anh và bắt đầu gọi tiếng “ba”. Khoảnh khắc này khiến cô bật khóc và bản thân người bất tỉnh như bác sĩ Ha cũng rơi nước mắt trong vô thức. Đặc biệt, Seok Kyung đã đến quỳ gối xin Rona tha thứ vì những gì mình đã sai phạm trong quá khứ.

Về phần Cheon Seo Jin – người bị đèn chùm đè vào người sau khi rơi khỏi lan can, đã tỉnh lại và an toàn. Tuy nhiên, tình trạng của cô Cheon không được tốt. Trước khi tai nạn xảy ra, cô có triệu chứng mất trí nhớ, và không nhận ra khuôn mặt của con gái mình Ha Eun Byeol (Choi Ye Bin). Song vẫn thể hiện bản năng của người mẹ bằng cách cắn chảy máu tai tên giang hồ đòi nợ có ý định xấu với Eun Byul.

Trong khi đó, Joo Dan Tae - người bị giam trong bệnh viện tâm thần ở Nhật Bản, đã trốn thoát. Anh ta tấn công bác sĩ và cải trang thành bác sĩ để trốn thoát. Lúc này, Joo Dan Tae chỉ muốn tiến về phía trước với quyết tâm: “Lần này tôi sẽ giết Shim Soo Ryeon và Logan Lee”.