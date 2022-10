Pax Thiên và những đứa con của Brangelina ra sao giữa cuộc chiến pháp lý?

Angelina Jolie giành quyền nuôi 6 đứa con sau khi ly hôn với Brad Pitt (Ảnh: Shutterstock).

Pax Thiên Jolie-Pitt là cậu con trai nuôi gốc Việt của Brad Pitt và Angelina Jolie. Cậu được cặp sao Hollywood nhận nuôi từ một trại mồ côi ở Việt Nam từ năm 2007. Pax Thiên sẽ bước sang tuổi 19 vào tháng 11 tới. Pax Thiên tốt nghiệp trung học tại một trường tư thục ở Los Angeles, Mỹ vào tháng 6/2021.

Tháng 6, Pax Thiên được nhìn thấy có mặt trên phim trường Without Blood do Angelina Jolie đạo diễn ở Rome, Italy. Trong cuộc phỏng vấn với People hồi tháng 8 vừa rồi, Angelina Jolie tiết lộ việc thuê hai con trai Maddox và Pax Thiên làm trợ lý đạo diễn trong tác phẩm mới.

Ngôi sao xinh đẹp khen Pax Thiên làm việc chăm chỉ. Cậu con nuôi gốc Việt của Jolie từng hỗ trợ cô trong bộ phim First They Killed My Father do cô làm đạo diễn từ năm 2017. Trong thời điểm Jolie đau đầu kiện tụng với Brad Pitt và anh cả Maddox đi học xa nhà, Pax Thiên đã trở thành bờ vai tin cậy của mẹ. Càng trưởng thành, cậu con nuôi gốc Việt của Jolie càng rắn rỏi, mạnh mẽ và nam tính.

Angelina Jolie bên hai con nuôi Maddox (trái) và Pax Thiên (phải) (Ảnh: News).

Maddox Chivan Jolie-Pitt, cậu con trai cả của Jolie và Pitt, tròn 21 tuổi vào tháng 8 vừa rồi. Maddox đang theo học tại Đại học Yonsei ở Seoul, Hàn Quốc. Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2020 với tờ Extra, Jolie cho biết Maddox trở lại Mỹ để học trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hiện, cậu đã trở lại xứ kim chi tiếp tục việc học.