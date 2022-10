Park Min Young: Mỹ nhân nhiều cảnh hôn 18+ 'cháy' màn hình

Love In Contract do Park Min Young và Go Kyung Pyo đang bước vào giai đoạn ngọt ngào khi cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau. Mới đây, sau nụ hôn đầu nhẹ nhàng, 2 nhân vật chính khiến người hâm mộ phấn khích khi có một nụ hôn cực "cháy" trong tập phát sóng ngày 26/10.

Jung Ji Ho (Go Kyung Pyo) và Choi Sang Eun (Park Min Young đóng) có một cuộc hẹn hò lúc nửa đêm. Sau màn nói chuyện ngọt ngào, cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy trên ghế sofa.