Park Ji Hoon - không chỉ giọng ca ngọt ngào của Wanna One mà còn là nam diễn viên "cực ngầu"

Love Revolution (Cách Mạng Tình Yêu) là bộ web drama được chuyển thể từ webtoon do KakaoM sản xuất và ra mắt vào năm 2020. Bên cạnh Park Ji Hoon, phim còn có sự tham gia của Lee Ruby, Younghoon (The Boyz) và Dayoung (WJSN),... Bộ phim đã vượt qua 30 triệu lượt xem trên KakaoTV với 30 tập được phát sóng và đứng thứ nhất trong Top 10 video hàng tuần. Không chỉ được khen ngợi về diễn xuất, Ji Hoon còn lần đầu thể hiện nhạc phim với ca khúc Midninght.

Tuy nhiên, vì sự khác biệt về giai cấp, nên để có thể kết hôn với Gae Ddong, Lee Soo đã nhờ đến Hoa đảng - Sở mai mối nổi tiếng nhất Joseon gồm 3 chàng mỹ nam: Ma Hoon (Kim Min Jae), Do Joon (Byeon Woo Seok) và Ko Young Soo (Park Ji Hoon). Từ đây bắt đầu xuất hiện hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười trong quá trình gán ghép, vun đắp tình cảm cho các cặp đôi của 3 chàng mỹ nam.

Flower Crew: Joseon Marriage Agency (Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon) là bộ phim cổ trang Hàn Quốc đánh dấu vai diễn đầu tiên của Park Ji Hoon ở độ tuổi trưởng thành. Phim do đài JTBC sản xuất, ra mắt khán giả vào năm 2019 với sự tham gia của các diễn viên khác như: Kim Min Jae, Gong Seung Yeon, Byeon Woo Seok và Seo Ji Hoon.

Cụ thể, anh chàng đã ra mắt vai trò diễn viên nhí vào năm 2006 trong bộ phim truyền hình Song Of The Prince (Bài Ca Của Hoàng Tử). Sau đó, Park Ji Hoon tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim như: Jumong (Truyền Thuyết Jumong), King and I (Đức Vua Và Tôi), Kimchi Cheese Smile (Hãy Cười Lên Nào) và Iljimae (Nhất Chi Mai). Những năm sau đó, Park Ji Hoon tiếp tục hoạt động trên các sân khấu nhạc kịch cũng như làm người mẫu quảng cáo.

Trong phim, Park Ji Hoon xuất hiện với tạo hình đầu nấm khá sát với nguyên tác nhân vật trong webtoon. Với vẻ ngoài dễ thương vốn có, tạo hình này của Park Ji Hoon đã nhận được nhiều lời khen và sự thích thú của khán giả vì vừa ngây ngô, vừa đáng yêu như thiếu niên tuổi 17.

At A Distance Spring Is Green/ Chờ Mùa Xuân Xanh

Năm 2021, Park Ji Hoon chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với vai nam chính trong bộ phim truyền hình At A Distance Spring Is Green (Chờ Mùa Xuân Xanh). Đây là bộ phim thực hiện dựa trên 1 webtoon nổi tiếng cùng tên do đài KBS 2TV sản xuất. Nội dung mang màu sắc thanh xuân vô cùng tươi trẻ, kể về cuộc đấu tranh của những sinh viên đại học phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống.

Trong phim, Park Ji Hoon vào vai Yeo Jun - sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Myungil. Mặc dù sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng một gia thế giàu có, nhưng anh chàng lại có một tuổi thơ bất hạnh vì bị bạo hành ngay trong chính gia đình mình. Và rồi cậu bắt đầu gặp gỡ đàn chị Kim So Bin (Kang Min Ah) và đàn anh Nam Soo Huyn (Bae In Hyuk). 3 con người với những hoàn cảnh, tính cách hoàn toàn đối lập đã từng bước đến gần nhau và cùng trải qua những ngày tháng thanh xuân với rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Thực tế, nội dung thanh xuân của At A Distance Spring Is Green (Chờ Mùa Xuân Xanh) có lẽ không phải là quá mới lạ với nhiều khán giả. Nhưng điều giúp bộ phim trở nên thu hút chính là bởi những diễn biến tâm lý của từng nhân vật khiến người xem như nhìn thấy chính mình ở đấu. Đặc biệt là sự thể hiện hết sức đáng yêu, ăn ý của bộ ba diễn viên chính Park Ji Hoon, Kang Min Ah và Bae In Hyuk thật sự sẽ khiến bạn không thể rời mắt.

Tạo hình của Park Ji Hoon trong phim khiến người hâm mộ vô cùng thích thú bởi mái tóc vàng uốn xoăn vô cùng mới lạ. Vẻ ngoài điển trai của anh chàng cũng rất phù hợp với hình tượng của anh chàng Yeo Jun trong phim. Diễn xuất của Park Ji Hoon trong phim cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Anh chàng đã thể hiện tốt hình ảnh của một chàng trai có bề ngoài luôn vui vẻ, nhưng bên trong tâm hồn lại có rất nhiều vết thương cần được chữa lành. Đặc biệt, cảnh khóc đẹp tựa tiên tử của Jihoon ngay từ những tập phim đầu tiên cũng tạo nên cơn sốt và nhận được độ thảo luận rất cao từ cư dân mạng.

Park Ji Hoon và những điều có thể bạn chưa biết

Càng tìm hiểu về Ji Hoon, bạn sẽ càng nhận ra nhiều điều thú vị về anh chàng sinh năm 1999 này. Có những điều thật sự rất nhỏ, nhưng sẽ góp phần giúp bạn hiểu hơn về tính cách của Park Ji Hoon đấy nhé!