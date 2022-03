Park Bom tái xuất đường đua Kpop tháng 3: Visual có còn tranh cãi?

Đúng như tên gọi "mùa xuân" của mình, vào chiều ngày 11/3, Park Bom đã chính thức trở lại làng nhạc với ca khúc Flower hợp tác cùng nam ca sĩ Melomance Kim Min Seok.

Đây là ca khúc mới được Park Bom phát hành sau gần 1 năm kể từ Do Re Mi Fa Sol cũng vào tháng 3 năm ngoái.

"Flower" - Park Bom (feat Melomance Kim Min Seok).

Flower là một bản tình ca buồn khắc họa về một người phụ nữ chịu nhiều tổn thương sau cuộc tình đổ vỡ, ngày ngày oán trách, dằn vặt bản thân, còn người đàn ông luôn lặng lẽ ở bên âm thầm quan sát và sẵn sàng đồng hành cùng cô trên chung một con đường.