Park Bom khiến fan lo lắng khi để lộ dấu vết lạ ở xương quai xanh

Vào hồi cuối tháng 10, Park Bom nhiều lần lọt hot topic khi những bức ảnh tại POP STAR FESTIVAL 2022 ở Philippines cho thấy nữ thần tượng bị tăng cân đáng kể, thậm chí ở một vài góc độ gương mặt của Park Bom còn bị biến dạng.



Park Bom tại sự kiện POP STAR FESTIVAL 2022

Những tin đồn về sức khỏe Park Bom lan truyền nhiều đến mức công ty quản lý của cô phải lên tiếng trấn an rằng cô hiện vẫn ở trạng thái bình thường. Mặc dù vậy, nhiều người không tin vào thông báo này vẫn tỏ ra rất lo lắng cho sức khỏe của giọng ca You and I.