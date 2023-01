Park Bo Gum debut làm ca sĩ khi về chung nhà với Taeyang (BIGBANG)

Ngoài ra, The Black Label bày tỏ mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh quản lý sang quản lý diễn viên sau khi ký hợp đồng với Park Bo Gum.

Vào tháng 3/2020, Park Bo Gum từng ra mắt album đầu tiên blue bird gồm 11 bài hát. Trong số này có cả single Bloomin phát hành từ năm 2019. Đến tháng 6/2020, Park Bo Gum tung bài hát mới All My Love do Sam Kim sản xuất với mục đích làm quà tặng cho người hâm mộ.

Theo VietNamNet