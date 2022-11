Pakistan cử tàu chiến tham gia bảo vệ World Cup

Tàu tuần tra PNS Tabuk đã được chính phủ và quân đội Pakistan cử đến Qatar trong thời gian diễn ra World Cup 2022 nhằm phối hợp đảm bảo an ninh cho sự kiện thể thao lớn nhất năm.

Việc điều động tàu PNS Tabuk đến Qatar là một phần trong các thỏa thuận được Bộ Quốc phòng Qatar ký kết với các lực lượng an ninh của các quốc gia đối tác để đảm bảo an ninh cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chỉ huy của tàu PNS Tabuk đã gặp các sĩ quan hải quân nước chủ nhà World Cup 2022 và thảo luận về an ninh hàng hải trong thời gian diễn ra giải đấu.