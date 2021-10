Pakistan có thể tham gia tập trận hàng hải chung với Iran, Nga và Trung Quốc

Kết thúc chuyến thăm lần thứ 2 tới Pakistan, ông Baqeri cho hay hai nước đã đạt đồng thuận trong việc tăng cường an ninh khu vực biên giới chung và đã nỗ lực xây dựng các hàng rào, kiểm soát hoạt động giao thông, đấu tranh chống buôn lậu ma túy và buôn bán người cũng như các nhân tố gây bất ổn khác cho khu vực biên giới.

Ông Baqeri nêu rõ: “Hôm nay, thật may mắn là khu vực biên giới chung giữa hai quốc gia đã an toàn hơn so với trước…

Trong chuyến thăm này, chúng tôi đã đạt được nhiều thỏa thuận tốt đẹp, bao gồm việc tổ chức các cuộc tập trận hàng hải tại vùng biển của Pakistan hay vùng biển phía Nam của Iran trong thời gian tới”.

Theo đó, Pakistan có thể sẽ tham gia các cuộc tập trận hàng hải chung với Iran, Nga và Trung Quốc, vốn đã được tổ chức cách đây 2 năm.