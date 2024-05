Ớt chuông vàng có tốt hơn các loại ớt chuông khác?

Ớt chuông vàng chứa các chất dinh dưỡng cần thiết như vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn trong khi vitamin A giúp cải thiện thị lực. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Alchemy, ớt chuông vàng có hàm lượng vitamin C tối đa so với các loại ớt chuông khác.

Bởi, ớt chuông xanh sẽ có khoảng 16,52 mg vitamin C/100g. Trong khi đó, ớt chuông vàng có 159,61 vitamin C/100g; ớt chuông cam có 121,38 vitamin C/100g và ớt chuông đỏ có 81,19 vitamin C/100g.

Đặc tính chống oxy hóa

Theo bác sĩ dinh dưỡng lâm sàng - Veena V, lợi ích của ớt chuông vàng cũng bao gồm đặc tính chống viêm do hàm lượng carotene. Điều này giúp bảo vệ và chống lại các bệnh mạn tính do có chứa flavonoid.

Ngoài ra, ớt chuông hoặc ớt chuông là loại rau phổ biến nhất trong số tất cả các loại rau tươi khi nói đến đặc tính chống oxy hóa của chúng. Những quả ớt này có các hợp chất phenolic trung tính hoặc flavonoid được gọi là quercetin, luteolin và capsaicinoids. Những chất này bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào và ngăn ngừa các bệnh thoái hóa như ung thư và các bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson.