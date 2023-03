Oscar 2023 sẽ ghi dấu những thứ “lần đầu tiên” đi vào lịch sử

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ không muốn lặp lại sự kiện này hay bất kỳ sự cố nào khác ngoài kịch bản nên đã lập ra đội xử lý khủng hoảng cho giải Oscar năm nay. Riêng với nam diễn viên Will Smith, anh sẽ không được tham dự do bị cấm tham dự sự kiện trong 10 năm.

Còn nhớ tại sự kiện này, khán giả trên toàn thế giới đã sững sờ khi chứng kiến việc nam diễn viên Will Smith dành cái tát như trời giáng cho người dẫn chương trình Chris Rock trên sân khấu, sau khi Chris Rock có những câu đùa nhạy cảm về Jada Pinkett Smith, vợ của nam diễn viên Will Smith.

Tại giải Oscar năm nay, một số ứng viên đáng giá tranh giải Phim hay nhất bao gồm "Avatar: The way of water”, “Top Gun: Maverick”, “Elvis” và “Everything everywhere all at once.”

Lễ trao giải năm nay cũng hứa hẹn sẽ đem lại sự bùng nổ cho nền công nghiệp giải trí và là mùa Oscar đánh dấu một kỷ nguyên của những ngôi sao mới trong nền điện ảnh toàn cầu.

Đáng chú ý, có tới 4 diễn viên châu Á lọt vào danh sách đề cử tại 4 hạng mục chính, gồm Dương Tử Quỳnh (Nữ chính xuất sắc), Quan Kế Huy (Nam phụ xuất sắc), Stephanie Hsu và Hồng Châu (Nữ phụ xuất sắc). Kết quả này vừa lập kỷ lục số lượng diễn viên châu Á được đề cử nhiều nhất trong một năm, vừa là cột mốc quan trọng cho sự hiện diện của sắc tộc phương Đông tại giải Oscar và Hollywood nói chung.

Dương Tử Quỳnh trở thành nữ diễn viên đến từ châu Á đầu tiên được đề cử ở hạng mục “Nữ chính xuất sắc,” cũng là nữ diễn viên người Malaysia đầu tiên trong lịch sử được đề cử cho hạng mục này.

Trong bộ phim lấy đề tài đa vũ trụ “Everything everywhere all at once”, nhân vật của Dương Tử Quỳnh phải đi xuyên các chiều không gian để đánh bại thực thể ác độc, giải cứu các thế giới song song.

Tác phẩm lấy nước mắt khán giả vì chạm đến những vấn đề về gia đình và mối quan hệ giữa các thành viên, các thế hệ…

Trước đó, đề cử giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" từng được trao cho một nữ diễn viễn châu Á là Merle Oberon với phim “The dark angel” vào năm 1936. Tuy nhiên, Merle Oberon lại mang dòng máu lai Nam Á, trong khi đó Dương Tử Quỳnh có gốc gác hoàn toàn châu Á. Bởi vậy, việc cô được nhận đề cử hạng mục “Nữ chính xuất sắc” năm nay khiến phần lớn khán giả mong chờ nữ diễn viên sẽ thắng giải.