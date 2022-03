Oscar 2022: Justice League là bộ phim được khán giả yêu thích nhất

Các hạng mục thuộc hệ thống giải thưởng Oscar năm 2022 được bổ sung thêm hạng mục mới - "Bộ phim được người hâm mộ yêu thích nhất trong năm," do người hâm mộ điện ảnh bình chọn trên nền tảng mạng xã hội Twitter và trang chủ của AMPAS.

Đây được xem là một cách thu hút người xem, trong bối cảnh lượng khán giả của sự kiện đình đám thường niên này đã sụt giảm mạnh trong những năm gần đây.

Quyết định bổ sung hạng mục mới được đưa ra sau khi một số "bom tấn" như "Spider-Man: No Way Home" và "No Time To Die" đều không đủ điều kiện thể dự tranh các hạng mục chính tại Oscar 2022 - trong đó bao gồm cả hạng mục "Phim xuất sắc nhất" - do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới thời điểm phát hành phim. Sự vắng mặt của những siêu phẩm điện ảnh này làm dấy lên lo ngại rằng khán giả sẽ quay lưng với lễ trao giải Oscar năm nay.