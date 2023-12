Osad 'cãi nhau' với Pháo sau 1 năm vắng bóng

Đoạn teaser Em chỉ im lặng gây bất ngờ bởi những câu “mắng” cực gắt của Pháo, thể hiện sự bực bội, giận dỗi người yêu của một cô gái. Tạo hình của OSAD cũng trẻ trung, tinh nghịch, với biểu cảm đang rơi nước mắt khi nghe lời trách móc của Pháo. Trái ngược với hình ảnh đau khổ của chàng trai, Pháo xuất hiện xinh đẹp, cá tính bên cạnh những bạn gái rất nổi bật.

Lý giải về màn “trách móc” độc lạ của Pháo, OSAD cho biết: “Khi viết bài hát về sự tranh cãi trong tình yêu, tôi liên tưởng đến chất giọng 'gắt' của Pháo rồi. Sau khi Pháo thu demo, tôi biết chắc chắn đây là điều đáng chờ đợi rồi, không cần sửa gì thêm nữa”.