Oppenheimer - phim về Chiến tranh Thế giới thứ 2 có doanh thu cao nhất

“Oppenheimer” hiện cũng là 1 trong 4 phim tiểu sử có doanh thu cao nhất từ trước đến nay, bên cạnh những bộ phim kinh điển “Bohemian Rhapsody,” “The Passion of the Christ" và “American Sniper.”

Dựa trên cuốn tiểu sử "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" của Kai Bird và Martin J.Sherwin phát hành năm 2005, "Oppenheimer" là phim tâm lý lịch sử lấy bối cảnh Chiến tranh Thế giới thứ hai và kể về cuộc đời của nhà vật lý lý thuyết Robert Oppenheimer, người đứng đầu phòng thí nghiệm Los Alamos.

Oppenheimer đóng vai trò quan trọng trong Dự án Manhattan, tiên phong trong nhiệm vụ phát triển vũ khí hạt nhân, và được coi là một trong những “cha đẻ của bom nguyên tử.”