OpenAI đề cao vấn đề an toàn AI sau nhiều quan ngại

Trong bối cảnh quan ngại gia tăng về những rủi ro tiềm ẩn và mức độ an toàn của các hệ thống rí tuệ nhân tạo (AI) như mô hình ChatGPT, ông Sam Altman - Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn công nghệ OpenAI khẳng định công nghệ AI do tập đoàn phát triển đáp ứng đủ mức độ an toàn để sử dụng rộng rãi.

Ông Sam Altman phát biểu tại hội nghị ở San Francisco, California, Mỹ, ngày 16/11/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN CEO Altman đã đưa ra thông điệp như vậy tại một sự kiện của Microsoft diễn ra ở thành phố Seattle (Mỹ). Ông khẳng định OpenAI đã đầu tư rất nhiều nguồn lực và trí tuệ để đảm bảo an toàn cho tất cả mô hình AI của mình hoạt động vừa đủ mạnh và an toàn để có thể đáp ứng mọi tác vụ mà người dùng mong muốn. CEO này cũng kêu gọi các nhà đầu tư phát triển mô hình AI không nên trì hoãn các kế hoạch đã có của mình. Đã có nhiều quan ngại về vấn đề an toàn mà OpenAI cam kết đối với các hệ thống công nghệ AI sau khi công ty có trụ sở tại San Francisco này hồi tuần trước xác nhận giải thể nhóm chuyên đánh giá các mối nguy hiểm lâu dài từ AI tạo sinh. Nhóm nghiên cứu có tên "Siêu Điều chỉnh" (Superalignment) bắt đầu được giải thể từ vài tuần trước và các thành viên được phân bổ sang các dự án cũng như chương trình nghiên cứu khác của OpenAI. Trong khi đó, nhà đồng sáng lập OpenAI Ilya Sutskever và đồng lãnh đạo nhóm Jan Leike tuyên bố rời công ty. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý và những lo ngại về tính an toàn gia tăng. Trên mạng xã hội X, ông Jan Leike cho rằng OpenAI đã ưu tiên phát triển sản phẩm mới hơn là vấn đề an toàn. Ông cũng cho rằng những vấn đề an toàn sẽ khó có thể giải quyết và công ty đang không đi đúng hướng. Một vấn đề khác nảy sinh với OpenAI là nữ diễn viên Scarlett Johansson phản ứng trước việc giọng nói được sử dụng trong ChatGPT của OpenAI nghe giống với giọng của cô trong bộ phim "Her" hồi năm 2013. Giọng nói có tên là "Sky" này đã được giới thiệu vào tuần trước khi OpenAI ra mắt mô hình AI mới mang tên GPT-4o, có khả năng trò chuyện bằng giọng nói, cũng như có thể tương tác qua văn bản và hình ảnh. Trong sự kiện trên, ông Altman cũng đã xin lỗi ca sĩ Johansson song khẳng định giọng nói Sky không phải là của nữ ca sĩ này.