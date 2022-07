Ông Zelensky kêu gọi Liên Hợp Quốc trục xuất Nga, Moscow bác bỏ

Theo hãng thông tấn Nga TASS ngày 1/7, ông Ilychev đã đưa ra nhận xét trên trong khi trả lời phỏng vấn với các phóng viên hôm 30/6.

Ông Ilychev cho rằng mong muốn trục xuất Nga khỏi Liên Hợp Quốc của ông Zelensky chỉ là một điều viển vông, cơ bản không thể xảy ra. Bởi vì Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định rằng quyết định trục xuất một quốc gia thành viên ra khỏi Liên Hợp Quốc cần được tiến hành theo kiến nghị của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ không chấp nhận một kiến nghị như vậy bởi vì Nga với tư cách là Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình.

Ông nói thêm rằng ông Zelensky "chỉ đang diễn trò để thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài."

Ông Ilychev đề cập đến quy định tại Điều 6 Chương 2 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đó là "Trong số các thành viên của Liên Hợp Quốc, nếu nước nào đã nhiều lần vi phạm các nguyên tắc quy định trong bản Hiến chương này, Đại hội đồng có thể loại bỏ họ khỏi tổ chức Liên Hợp Quốc theo kiến nghị của Hội đồng Bảo an."

Tối 28/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc qua cầu truyền hình, kêu gọi trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra hành động của quân đội Nga ở Ukraine thông qua một tòa án quốc tế.

Ông Zelensky cũng yêu cầu Liên Hợp Quốc định nghĩa về mặt luật pháp thuật ngữ "chủ nghĩa khủng bố nhà nước". Ông cáo buộc Nga có hành vi như vậy và thúc đẩy "chính sách khủng bố" và cuộc xung đột ở Ukraine "cho thấy nhu cầu cấp thiết phải phản ánh thuật ngữ này ở cấp độ Liên Hợp Quốc và trừng phạt bất kỳ nhà nước khủng bố nào".

Ông nói: "Nga không có quyền tham gia vào các cuộc thảo luận và bỏ phiếu về cuộc chiến tranh ở Ukraine ... Tôi kêu gọi tước bỏ quyền lực của phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc, tức là cần phải trục xuất họ khỏi Hội đồng Bảo an trong tình hình Nga vẫn tiếp tục chính sách 'khủng bố nhà nước.”

Cuộc họp này của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã được triệu tập theo yêu cầu của các nhà lãnh đạo Ukraine sau vụ Trung tâm mua sắm Kremenchuk ở Ukraine bị tấn công. Các nhà lãnh đạo Ukraine và G7 đã lên án vụ Nga tấn công trung tâm thương mại này khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 59 người khác bị thương.

Trước sự việc này, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 28 tháng 6 đã trả lời rằng Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga một ngày trước đó đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác cao phóng từ trên không để tấn công một kho chứa vũ khí và đạn dược do Mỹ, Châu Âu và các quốc gia khác viện trợ được cất giữ ở Kremenchuk, Poltava Oblast, Ukraine. Vụ nổ vũ khí và đạn dược trong nhà kho và nhà máy sản xuất xe cộ ở Kremenchuk đã làm bùng cháy một trung tâm mua sắm đã ngừng hoạt động ở gần đó.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Zelensky đưa ra lời kêu gọi như vậy. Sau sự kiện Buccha ở Ukraine, ông Zelensky cũng đã có bài phát biểu qua truyền hình trước Hội đồng Bảo an vào ngày 6/4, cáo buộc quân đội Nga "hành động tàn bạo" và "diệt chủng" ở Ukraine, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an trục xuất Nga.

"An ninh mà Hội đồng Bảo an cần đảm bảo ở đâu? Nó không tồn tại ..." Ông Zelensky chất vấn các đại biểu Hội đồng Bảo an có mặt qua màn hình vào thời điểm đó: "Thưa các quý ông và quý bà, các vị đã sẵn sàng đóng cửa Liên Hợp Quốc chưa? Các vị có nghĩa là kỷ nguyên của luật pháp quốc tế đã kết thúc không? Nếu câu trả lời của bạn là không, thì cần phải hành động ngay lập tức.”