Ông Trump vẫn "thống trị" đường đua đảng Cộng hòa

Nhà nghèo, thành tích học tập tốt song em Nguyễn Khánh Linh không trúng tuyển vào ngành Công an. Giám đốc Công an Hà Tĩnh đề xuất và Bộ Công an đã đồng ý cho em được vào học tại Học viện Chính trị Công an Nhân dân.