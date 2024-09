Ông Trump suýt bị ám sát khi đang chơi golf ở Florida

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm 15/9 cho hay, ứng viên Cộng hòa Donald Trump tiếp tục trở thành mục tiêu ám sát tại sân golf ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Theo truyền thông Mỹ, vụ việc xảy ra lúc 14h chiều 15/9 (giờ Florida) khi một mật vụ có nhiệm vụ bảo vệ ông Trump phát hiện nòng súng nhô ra khỏi hàng rào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Lực lượng an ninh“đã giao tranh với đối tượng, 4-6 viên đạn được bắn ra”. Ông Donald Trump. Ảnh: Donald Trump/Truth Social “Vị trí của ông Trump đứng cách xạ thủ khoảng 300-450m. Các nhân viên đặc vụ đã nhảy ra và che chắn cho ông ấy”, bạn đánh golf với cựu Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff nói với hãng tin Fox News. Ông Trump sau đó đã có bài đăng trên mạng xã hội khẳng định bản thân vẫn an toàn: “Có một số tiếng súng xuất hiện gần chỗ tôi đứng. Nhưng trước khi các tin đồn lan ra và thiếu kiểm soát, tôi muốn các bạn biết, bản thân tôi vẫn an toàn và khỏe mạnh”. CNN cho hay, lực lượng an ninh hạt Martin thuộc bang Florida đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ nổ súng “khi người đàn ông này đang cố gắng lái xe trốn chạy trên đường cao tốc”. Khẩu súng được cho là hung khí đối tượng dùng ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ảnh: Mạng xã hội X “Nghi phạm khi bị bắt giữ tỏ ra rất điềm tĩnh, ông ta không thể hiện nhiều cảm xúc. Đối tượng bị bắt trong tình trạng không mang theo vũ khí, khi các nhân viên an ninh đưa ông ta ra khỏi xe”, cảnh sát trưởng Hạt Martin William D. Snyder cho biết. Sau khi nhận được tin cựu Tổng thống Trump là mục tiêu của một vụ ám sát mới, đối thủ của ông là ứng viên Dân chủ Kamala Harris cho biết, bản thân vui mừng khi ông vẫn an toàn. “Tôi đã nhận được các báo cáo về vụ nổ súng gần khu nghỉ dưỡng của cựu Tổng thống Trump ở bang Florida, và tôi rất vui mừng khi ông ấy an toàn. Bạo lực không có chỗ ở Mỹ”, bà Harris cho hay.