Ông Trump lần đầu kể lại vụ ám sát hụt trên sân golf

Lần đầu tiên kể chi tiết về vụ ám sát hụt trên sân golf, ông Trump đã ca ngợi Mật vụ Mỹ, và người dân vì báo cáo thông tin chi tiết phương tiện của nghi phạm Ryan Wesley Routh. Mật vụ Mỹ đã kịp thời phát hiện âm mưu ám sát nhằm vào ông Donald Trump, khi ông đang chơi golf ở câu lạc bộ golf Trump International tại West Palm Beach, bang Florida hôm 15/9. "Mọi thứ đều tuyệt đẹp, nơi tuyệt vời để đến, và đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ trên không, tôi đoán có lẽ là 4 hoặc 5 tiếng, và nghe giống như tiếng đạn. Nhưng các Mật vụ biết ngay đó là tiếng đạn", Guardian dẫn lời ông Trump nói hôm 16/9. Ảnh: New York Times Trong lần đầu tiên xuất hiện sau vụ ám sát hụt trên sân golf, ông Trump đã cảm ơn Mật vụ Mỹ, và cho biết ngay sau khi nghe thấy tiếng súng "chúng tôi đã lên xe, và di chuyển khá nhanh. Tôi đi cùng một đặc vụ, và người đó đã làm việc tuyệt vời. Mọi người đều làm việc tuyệt vời", ông Trump nhớ lại. Ông Trump cho biết thêm, tiếng súng là từ súng của một đặc vụ bắn vào phía nòng súng chĩa ra từ bụi rậm trên sân golf. “Người kia không bắn được phát nào”, ông Trump nói ám chỉ tới nghi phạm. Lời kể của ông Trump về cơ bản trùng khớp với những gì chính quyền Mỹ đã công khai. Ông Ronald Rowe Jr, quyền Giám đốc Mật vụ Mỹ, trước đó cho biết nghi phạm Ryan Wesley Routh đã không bắn bất kỳ phát súng nào, nhưng một đặc vụ đã nổ súng sau khi phát hiện nòng của khẩu súng trường thò qua hàng rào trên sân golf. “Nghi phạm đã không bắn bất kỳ phát súng nào vào đặc vụ của chúng tôi. Khi nghe thấy tiếng súng, đội bảo vệ của cựu Tổng thống đã ngay lập tức sơ tán ông đến địa điểm an toàn”, ông Rowe cho biết. Cũng theo ông Rowe, lịch sử trên điện thoại cho thấy nghi phạm Routh đã bám trụ ở gần sân golf trong khoảng 12 giờ và mang theo sẵn thức ăn, trước khi bị Mật vụ phát hiện. Ngoài ra, ông Trump còn ca ngợi người dân đã chụp được biển số xe của nghi phạm, giúp chính quyền theo dõi chiếc xe. "Người đó đã làm một việc phi thường", cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh. Nghi phạm Routh (58 tuổi) đã ra tòa ở thành phố West Palm Beach hôm 16/9, và bị cáo buộc 2 tội danh gồm sở hữu súng khi đã có tiền án, và sở hữu súng với số seri bị xóa. Đối tượng có thể còn phải đối mặt với các tội danh khác. Điều đáng nói, Routh đã quyên góp tài chính quy mô nhỏ cho các ứng cử viên Dân chủ trong những năm gần đây, song đối tượng thừa nhận từng bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016. Vụ việc xảy ra hôm 15/9 là lần thứ 2 trong vòng 2 tháng qua, tính mạng của ông Trump bị đe dọa. Trước đó, vào ngày 13/7, ông Trump đã bị thương ở tai sau khi một đối tượng nổ nhiều phát súng trong lúc ông đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. Nghi phạm sau đó đã bị Mật vụ Mỹ bắn hạ. Vụ việc khiến cơ quan mật vụ bị chỉ trích dữ dội vì cách xử lý an ninh trong cuộc vận động.