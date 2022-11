Ông Trump không hứng thú quay lại Twitter

Trong cuộc thăm dò ý kiến do tỷ phú Elon Musk tổ chức, hơn 15 triệu người sử dụng Twitter tham gia, trong đó 51,8% chọn phương án khôi phục tài khoản cho ông Trump, người bị khoá tài khoản sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 vì kích động bạo lực.



“Người dân đã lên tiếng. Trump sẽ được khôi phục”, Musk viết trên Twitter.



Tài khoản của ông Trump có hơn 88 triệu người theo dõi trước khi bị khoá vào ngày 8/1/2021. Sau khi được mở lại, lượng người theo dõi đã tăng lên gần 100.000 tính đến sáng 19/11. Một số người cho biết họ không thể kích hoạt chế độ theo dõi trở lại.



Tuy nhiên, ông Trump tỏ ra không hứng thú.



“Tôi không thấy bất kỳ lý do gì để làm điều đó”, cựu tổng thống nói trong một video khi được hỏi liệu ông có định quay lại Twitter hay không.



Ông Trump cho biết sẽ vẫn sử dụng Truth Social, ứng dụng mà Trump Media & Technology Group tạo ra. Ông nói rằng mạng mới này giúp ông tương tác với người dùng tốt hơn Twitter và đang hoạt động rất tốt.



Twitter không phản hồi đề nghị bình luận.



Ông Trump khen ngợi Musk và nói rằng ông luôn thích vị tỷ phú này. Tuy nhiên, ông Trump cũng nói rằng Twitter có một số vấn đề, như tài khoản giả.



Nhiều hãng quảng cáo lo ngại sau khi Musk đưa ra thông báo hồi tháng 5 về việc sẽ kích hoạt lại tài khoản của ông Trump.



Musk trấn an người sử dụng và các hãng quảng cáo, khẳng định rằng việc đưa ông Trump trở lại sẽ dựa trên quyết định cuả hội đồng kiểm duyệt nội dung. Hội đồng này gồm những người “có quan điểm đa dạng” và không có chuyện khôi phục tài khoản trước khi hội đồng ra quyết định.



Tỷ phú Musk cũng khẳng định Twitter sẽ không khôi phục bất kỳ tài khoản nào bị cấm trước khi có “quy trình rõ ràng cho việc đó”.



Tuy nhiên, trong tuần này, Musk khôi phục tài khoản cho Kathy Griffin, người đã bị cấm do đổi tên hồ sơ thành “Elon Musk”, vi phạm quy định về định danh.



Việc ông Trump từ chối quay lại có thể giảm bớt nỗi lo cho các hãng quảng cáo lớn, khi họ vốn đã lo ngại về cách Musk thay đổi Twitter một cách chóng mặt.