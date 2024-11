Ông Trump đắc cử tổng thống, nhiều nhà lãnh đạo thế giới gửi lời chúc mừng

Ngay sau khi ông Trump phát biểu mừng chiến thắng bầu cử tổng thống Mỹ, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chúc mừng. Theo New York Post, hôm nay (6/11), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chúc mừng ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông Zelensky cho biết, ông mong muốn được hợp tác với ông Trump để chấm dứt xung đột ở Ukraine. "Xin chúc mừng ông Donald Trump về chiến thắng bầu cử ấn tượng của ông ấy!", ông Zelensky chia sẻ trên X.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp ông Trump tại New York hồi tháng 9. Ảnh: Văn phòng báo chí Tổng thống Ukraine "Tôi nhớ lại cuộc gặp tuyệt vời với ông hồi tháng 9, khi chúng ta thảo luận chi tiết về quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - Ukraine, kế hoạch chiến thắng, và các cách chấm dứt xung đột Nga – Ukraine. Tôi đánh giá cao cam kết của ông Trump đối với cách tiếp cận 'hòa bình thông qua sức mạnh' trong các vấn đề toàn cầu", ông nói. "Đây chính xác là nguyên tắc có thể đưa hòa bình công bằng đến gần hơn ở Ukraine. Tôi hy vọng rằng, chúng ta sẽ cùng nhau biến nó thành hành động”, nhà lãnh đạo Ukraine cho hay. "Chúng tôi mong đợi một kỷ nguyên nước Mỹ hùng mạnh dưới sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump. Chúng tôi tin tưởng vào sự ủng hộ mạnh mẽ liên tục của lưỡng đảng tại Mỹ đối với Ukraine”, ông Zelensky nói thêm. Ông Zelensky còn bày tỏ mong muốn được “chúc mừng cá nhân” ông Trump về chiến thắng to lớn, và “thảo luận về các cách để củng cố quan hệ đối tác chiến lược của Ukraine với Mỹ”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng bức ảnh kèm lời chúc mừng ông Trump. Ảnh: Benjamin Netanyahu Chia sẻ trên mạng xã hội X vào hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Trump và phu nhân Melania Trump. "Xin chúc mừng sự trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử! Sự trở lại lịch sử của ông tại Nhà Trắng mang đến một khởi đầu mới cho nước Mỹ, và một cam kết mạnh mẽ đối với liên minh vĩ đại giữa Israel và Mỹ. Đây là một chiến thắng to lớn!”, ông Netanyahu đăng viết kèm bức ảnh chụp ông cùng phu nhân Sara Netanyahu và ông Trump. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele viết trong thông điệp gửi tới ông Trump rằng, “xin chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Cầu xin Chúa ban phước và dẫn dắt ông”. Hãng RT đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chúc mừng ông Trump, và ca ngợi những gì ông gọi là "chiến thắng bầu cử lịch sử" từ "người bạn của tôi". "Khi ngài tiếp tục thành công trong nhiệm kỳ trước, tôi mong muốn đổi mới sự hợp tác của chúng ta để củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Toàn diện Toàn cầu và Chiến lược Mỹ - Ấn Độ. Cùng nhau, chúng ta hãy làm việc vì lợi ích của người dân, và thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng toàn cầu", ông Modi nói. Thủ tướng Hungary Viktor Orban mô tả chiến thắng của ông Trump là "sự trở lại lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ". "Xin chúc mừng Tổng thống Donald Trump về chiến thắng to lớn của ông. Một chiến thắng rất cần thiết cho thế giới!", ông Orban chia sẻ trên X. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng gửi lời chúc mừng ông Trump. Ông nói "sẵn sàng làm việc" giống như nhiệm kỳ đầu của ông Trump. "Với niềm tin của ngài và của tôi. Với sự tôn trọng và tham vọng. Vì hòa bình và thịnh vượng hơn", ông Macron nhấn mạnh. Theo VietNamNet