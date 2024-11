Ông Trump chọn hậu duệ nhà Kennedy làm Bộ trưởng Y tế Mỹ

Ông Robert F. Kennedy Jr., cháu trai cố Tổng thống John F. Kennedy, được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chọn làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trong chính quyền sắp tới của ông. Ông Robert F. Kennedy Jr., cháu trai cố Tổng thống John F. Kennedy (Ảnh: EPA). "Sự an toàn và sức khỏe của tất cả người Mỹ là vai trò quan trọng nhất của bất kỳ chính quyền nào... Ông Kennedy sẽ khôi phục cơ quan này trở lại truyền thống nghiên cứu khoa học tiêu chuẩn vàng để chấm dứt dịch bệnh và làm cho nước Mỹ vĩ đại, khỏe mạnh trở lại", Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết trong thông cáo ngày 14/11. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Kennedy sẽ giám sát hoạt động của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, Medicare và Medicaid. Ông Kennedy cũng sẽ tham gia vào bất kỳ thay đổi nào mà ông Trump và các nghị sĩ Cộng hòa cố gắng thực hiện đối với Medicaid, chương trình cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho những người Mỹ có thu nhập thấp. Ông Kennedy từng tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm ngoái, nhưng cuối cùng rút khỏi đường đua và ủng hộ cho ông Trump. Ông đề xuất nhiều chính sách nhằm cải tiến các hướng dẫn về an toàn thực phẩm và môi trường, thúc đẩy các loại thuốc toàn diện và cơ cấu lại nguồn tài trợ công cho nghiên cứu vắc xin. Ông là một trong những người theo thuyết âm mưu, phản đối vắc xin trong nhiều năm và thường xuyên truyền bá các thuyết âm mưu sai lầm về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin.