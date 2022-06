'Ông trùm truyền thông' - tỷ phú Rupert Murdoch sắp ly hôn lần 4 ở tuổi 91

Quả thực, kể từ sau đó, ông Murdoch không thực hiện những đăng tải đưa ra các thông điệp của cá nhân nữa. Năm 2019, ông Murdoch và bà Hall từng chi ra 13,8 triệu USD để mua một ngôi nhà ở London (Anh). Năm ngoái, hai người cùng kỷ niệm sinh nhật tuổi 90 của ông Murdoch tại New York (Mỹ) trong một bữa tiệc sang trọng có sự tham gia của khoảng 130 khách mời.

Thông qua tập đoàn News Corp mà ông Murdoch sở hữu, ông hiện là chủ của hàng trăm cơ quan truyền thông ở các cấp độ địa phương, quốc gia và quốc tế đặt ở Anh (tiêu biểu có tờ The Sun và The Times), ở Úc (đáng kể có tờ The Daily Telegraph, Herald Sun, và The Australian), và ở Mỹ (đáng chú ý có tờ The Wall Street Journal và New York Post).

Ngoài ra, ông Murdoch còn sở hữu nhà xuất bản HarperCollins, các kênh truyền hình nổi tiếng như Sky News Australia và Fox News. Ước tính ông Murdoch có khối tài sản trị giá vào khoảng 21,7 tỷ USD (tính tới thời điểm tháng 3/2022), với khối tài sản này ông Murdoch là người giàu thứ 31 tại Mỹ và giàu thứ 71 trên thế giới.