"Ông trùm" đường dây mại dâm Sugar Baby gắn mác sinh viên, công sở: Từng tốt nghiệp Đại học top đầu Hà Nội

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 7/2021, Quân và Kiên bàn bạc lập nhóm Telegram để môi giới giữa gián bán dâm (gọi là Sugar Baby) và khách mua dâm (gọi là Daddy) trên mạng Internet.

"Về phía Phạm Sỹ An dù đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội nhưng nhận thức, hiểu biết về pháp luật của đối tượng cũng rất hạn chế. Ở cùng phòng trọ với Quân, nên khi bị Quân dụ về khoản lợi nhuận bất chính, An đã tham gia vào đường dây môi giới mại dâm", cán bộ điều tra cho hay.



Sau khi bán dâm, các Baby phải trả 30% trên tổng số tiền nhận của khách cho Quân và Kiên, để mỗi đối tượng chia nhau 15%.

Công việc của Kiên là liên hệ với các Baby để nhận ảnh, thông tin sau đó sử dụng tài khoản để đăng lên mạng xã hội.

Bùi Anh Quân quản lý nhiều nhóm với hơn 700 bài đăng liên quan đến Baby. Quân hưởng 30% số tiền bán dâm và chia cho Phạm Sỹ An 15% đối với Baby do An tìm được.

Qua khoảng gần 1 năm hoạt động, đường dây mại dâm của các đối tượng đã bị Công an quận Hà Đông phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05) Bộ Công an triệt phá.