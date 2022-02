'Ông trùm' điều hành đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng như thế nào?

Theo kết luận điều tra, Hữu và Viễn có quen biết với nhau đã từ lâu, cùng làm chung công ty. Tháng 9-2019, Hữu mua 4 tàu thủy Nhật Minh 06,07, 08, 09, với mục đích dùng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.

Công an làm việc với "ông trùm" Phan Thanh Hữu, bị can cầm đầu đường dây xăng giả. Ảnh: VH.



Lúc này, Hữu biết Viễn đang điều hành Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ với một số cá nhân ở các cơ quan chức năng nên bàn bạc, thỏa thuận góp vốn cùng thực hiện hành buôn lậu xăng.



Sau đó, Hữu, Viễn cùng 3 người khác góp 53,4 tỉ đồng để mua xăng. Các bên thỏa thuận, lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại 60%. Viễn giới thiệu cho Hữu liên hệ với chủ hàng ở Singapore thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng.



Tiếp đó, Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng có tổng trọng lượng 8.000 tấn đậu tại vùng biển tự do giáp ranh giữa các nước Singapore, Indonesia, Malaysia. Đến khi có tín hiệu, các tàu này sẽ vào cảng Vopak (Singapore) liên lạc với đại lý để nhận hàng.



Khi tàu này nhận hàng xong về tới vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) và các tàu Khánh Hòa 1, 3 đưa vào cảng Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ.



Để xăng có màu vàng nhạt như thị trường Việt Nam đang tiêu thụ Hữu sử dụng bột màu và dung môi cho người đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt để giống xăng trong nước. Tiếp đó, xăng được sang qua các tàu bán cho các đầu mối lớn có kho chứa. Tiếp đến, xăng được sang qua các tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, Sơn Tiền, Tây Nam của Tứ, chở về kho chứa tại cảng Nam Phong (Long An).



Lúc này Tứ vận chuyển xăng đi Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang... bán cho các đầu mối khu vực phía Nam như Đỗ Văn Ba Phạm Văn Cúc (TP HCM), Nguyễn Thị Như Mỹ (TP Biên Hoà, Đồng Nai), Bùi Ngọc Toàn, Lê Thị Anh Thư Nguyễn Thăng Long (Đồng Nai)...