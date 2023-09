'Ông trùm chung cư mini' Nghiêm Quang Minh vừa bị bắt là ai?

Bị can Nghiêm Quang Minh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chiều tối 13/9, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) liên quan vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân).

Bị can Nghiêm Quang Minh bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh bắt bị can được Viện KSND thành phố phê chuẩn.

Thông tin ban đầu, Nghiêm Quang Minh không chỉ có một chung cư mini trên địa bàn Hà Nội. Bị can này sở hữu, điều hành loạt chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân, Đống Đa... Các chung cư mini của bị can Minh đều nằm sâu trong ngõ nhỏ, cao vọt hơn so với các công trình lân cận và không có lối thoát hiểm, có nhiều biểu hiện vi phạm về trật tự xây dựng.