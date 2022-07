Ông "trùm" buôn lậu xăng khai bị dọa vì cắt tiền hối lộ cán bộ biên phòng

"Tại sao biết Thế Anh không liên quan đến buôn lậu xăng của mình mà ông vẫn chi tiền?", luật sư Huế hỏi, ông Hữu giải thích do Nguyễn Văn An (em họ Nguyễn Thế Anh) gọi điện hỏi tiền và Thế Anh có dọa "anh muốn gì". Do lo sợ khi tàu của mình xuống Kiên Giang nên Hữu vẫn trả "lương tháng" cho Nguyễn Thế Anh.

Ông Phan Thanh Hữu khai tiếp, ông buôn lậu xăng liên quan đến Nguyễn Thế Anh từ khoảng tháng 9/2019 đến khoảng tháng 1/2021, đã không bị lực lượng biên phòng bắt giữ; khi Nguyễn Thế Anh về Kiên Giang công tác, hoạt động buôn lậu xăng của ông Hữu cũng không bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trước lời khai của Hữu, bị cáo Nguyễn Thế Anh được yêu cầu lên bục khai báo để trả lời thẩm vấn của luật sư Đặng Văn Cường (bảo vệ cho bị cáo). Bị cáo này khẳng định, lời khai của ông Hữu là không chính xác, bị cáo không nhận tiền của Hữu và không gọi điện dọa Hữu như lời Hữu khai, vì không có số điện thoại của Hữu.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh khẳng định trước tòa, lời khai và tâm thư viết tại cơ quan điều tra là được người khác hướng dẫn, không thể hiện ý chí của mình. Bị cáo này có trả lời luật sư là bị cán bộ điều tra ép cung, bắt khai theo hướng dẫn. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ được tiếp tục làm rõ ở phần sau.

Ngoài ra, trong vụ án cơ quan tố tụng cáo buộc, khi vụ việc bị khởi tố, Nguyễn Thế Anh đã đưa cho Nguyễn Văn An 50 triệu đồng và nhờ người cho An trốn sang Lào. Nội dung này bị cáo Nguyễn Thế Anh cũng bác bỏ trong phiên tòa sáng nay.